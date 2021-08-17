Теперь копу грозит до 5 лет тюрьмы

Замначальника одного из отделов полиции в Одесской области поймали на взятке

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГБР Украины.

По данным следствия, полицейский обещал помочь гражданину избежать наказания за пьяное вождение. За свою услугу он требовал денежное вознаграждение в размере 400 долларов.

За эту сумму он обещал водителю договориться с судьей, чтобы затянуть судебное разбирательство так, чтобы это стало основанием для закрытия дела.

Сейчас решается вопрос об отстранении правоохранителя от должности и избрании ему меры пресечения. Если суд признает полицейского виновным, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Не так давно мы сообщали, в Одессе на взятке разоблачили двух полицейских.

Оперуполномоченный и следователь одного из райотделов полиции Одесской области угрожали владельцу квартиры арестовать его имущество, а чтобы мужчину оставить в покое потребовали 2 тысячи долларов.

Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"

Также Politeka сообщала, полицейских задержали в Одессе, фото: "требовали 2 тысячи долларов за..."