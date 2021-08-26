В Одессе зафиксировали вспышку кишечной инфекции
Только за одну неделю в больницы города обратились 125 жителей - из них 34 взрослых и 91 ребенок. Об этом
«В большинстве случаев инфекции попали в организм из просроченных и плохо приготовленных продуктов, немытых овощей и фруктов, а также купленных на стихийных рынках молочных и мясных продуктов»,- говорится в сообщении.
Для того, чтобы избежать неприятностей, медики напоминают об основных правилах гигиены питания:
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мойте руки перед едой и после туалета;
- употребляйте кипяченую или бутылированную воду;
- подвергайте мясо достаточной термической обработке и не пейте сырых яиц - даже если они были получены в вашем хозяйстве;
- мойте овощи, ягоды и фрукты;
- храните приготовленные продукты в холодильнике;
- не кормите малышей неразведенным коровьим или козьим молоком.
Если в семье кто-то отравился, медики советуют выделить ему отдельную посуду и кипятить её. Опорожнения следует дезинфицировать хлором.
Напомним, что вспышка опасной инфекции случилась в детсаду под Одессой: сколько малышей в больнице
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