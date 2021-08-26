125 человек обладились за медпомощью только за неделю

В Одессе зафиксировали вспышку кишечной инфекции

Только за одну неделю в больницы города обратились 125 жителей - из них 34 взрослых и 91 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В большинстве случаев инфекции попали в организм из просроченных и плохо приготовленных продуктов, немытых овощей и фруктов, а также купленных на стихийных рынках молочных и мясных продуктов»,- говорится в сообщении.

Для того, чтобы избежать неприятностей, медики напоминают об основных правилах гигиены питания:

мойте руки перед едой и после туалета;

- употребляйте кипяченую или бутылированную воду;

- подвергайте мясо достаточной термической обработке и не пейте сырых яиц - даже если они были получены в вашем хозяйстве;

- мойте овощи, ягоды и фрукты;

- храните приготовленные продукты в холодильнике;

- не кормите малышей неразведенным коровьим или козьим молоком.

Если в семье кто-то отравился, медики советуют выделить ему отдельную посуду и кипятить её. Опорожнения следует дезинфицировать хлором.

Напомним, что вспышка опасной инфекции случилась в детсаду под Одессой: сколько малышей в больнице

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