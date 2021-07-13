Причина пока не известна

В детском саду Одесской области отравились дети

Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в детсаду №12 в Черноморске. Здесь заболели шестеро детей, которым поставили первичный диагноз — «гастроэнтероколит».

Как рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, в больницу госпитализировали трех детей, остальные находятся на амбулаторном лечении. Течение заболевания легкой и средней тяжести.

«В саду организовали комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий», - отметил медик.

Причина отравления выясняется.

Как сообщили сообщили в Главном управлении госпродпотребслужбы в Одесской области, по последним данным санэпидситуация в регионе остается очень напряженной.

За период текущего года зарегистрировано 10 вспышек заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вызванными различными этиологическими факторами.

Заболело 117 человек, в том числе 95 детей до 17 лет.

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