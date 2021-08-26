В конце лета в Одесской области увеличились темпы заражения коронавирусом

Область опять попала в тройку антилидеров. Тревожные данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, за сутки в Одессе и области коронавирусную инфекцию обнаружили у 119-ти человек.

С начала эпидемии в регионе зафиксировали 143 951 случай заболевания Covid-19.

Летальных случаев - 3 061.

Одолеть болячку сумели 145 938 человек, из которых 72 – за сутки.

Отметим, что на данный момент Одесская область занимает третье место в Украине по количеству новых случаев Covid-19.

Больше заболевших только в Киеве и в Донецкой области.

Ранее мы писали, что студентов Одесского государственного экологического университета поголовно заставляют вакцинироваться от коронавируса.

В противном случае они не смогут заселится в общежития. Ректор вуза уже подписал соотвествующий приказ.

Напомним, что чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине: не пускают без прививки

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."

Также Politeka писала, что массовое заражение COVID-19 случилось в одесском лагере, данные полиции: "все дети имели справки"