В конце лета в Одесской области увеличились темпы заражения коронавирусом
Область опять попала в тройку антилидеров. Тревожные данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В частности, за сутки в Одессе и области коронавирусную инфекцию обнаружили у 119-ти человек.
С начала эпидемии в регионе зафиксировали 143 951 случай заболевания Covid-19.
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Летальных случаев - 3 061.
Одолеть болячку сумели 145 938 человек, из которых 72 – за сутки.
Отметим, что на данный момент Одесская область занимает третье место в Украине по количеству новых случаев Covid-19.
Больше заболевших только в Киеве и в Донецкой области.
Ранее мы писали, что студентов Одесского государственного экологического университета поголовно заставляют вакцинироваться от коронавируса.
В противном случае они не смогут заселится в общежития. Ректор вуза уже подписал соотвествующий приказ.
Напомним, что чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине: не пускают без прививки
Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."
Также Politeka писала, что массовое заражение COVID-19 случилось в одесском лагере, данные полиции: "все дети имели справки"