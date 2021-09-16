В Одессе на Молдаванке студенты колледжа пострадали от распыленного в общежитии газа

Инцидент случился в общежитии колледжа на улице Степовой в ночь с 12 на 13 сентября, сообщает местное издание odessa.online

По словам студентов, рабочие, которые ремонтировали фасад здания, приставали к старшекурснице, а та пожаловалась на них одногруппникам. После этого парни пошли выяснять отношения с обидчиками.

Во время конфликта на одном из этажей здания рабочие распылили газ. Более десятка детей пострадали. На место вызвали медиков, а врачи уже оповестили полицию.

«Скорая приезжала за ночь несколько раз, поскольку периодически студентам становилось плохо, девочки потеряли сознание», - говорят они.

В издании отмечают, что управляющая общежитием сначала отправила студентов на улицу, чтобы помещения проветрились. Но когда дети зашли обратно, в коридорах еще ощущался газ. Дети, закутавшись в одеяла, сидели на балконах.

Также одна из мам пострадавшего студента уверяет, что управляющая общежитием угрожала выселением, если кто-то из детей будет писать заявление в полицию.

В свою очередь директор колледжа Иосиф Дыдышко в резкой форме высказался по поводу данного инцидента, полностью опровергнув информацию о том, что рабочие распылили в общежитии газ.

Инцидент со студентами стали бурно обсуждать в соцсетях.

В комментариях мнения людей разделились: одни посочувствовали студентам, другие же наоборот, посчитали, что они сами виновны, мол малолетки нарвались. Нашли и такие, кто рассказал, что это общежитие имеет дурную славу и не раз попадало в скандал. Еще были просьбы услышать другую сторону конфликта – версию рабочих, чтобы дать объективную оценку ситуации.

«Как-то все однобоко. А версию рабочих никто не рассматривает. И чего вдруг именно рабочие газ распылили, а не студенты? По посту вижу виновных уже назначили»,

«Малолетки нарвались, получили - начали плакаться и сознания терять»,

«Ничего удивительного или тайного тут нет. Степовая. общага ..малолетки. Рабочие, если и бухают, то наверняка семейные, взрослые и все такое.

Эта общага не раз мелькает. Патруль там нужно приставить. И дело с концом», - пишут в сети.

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