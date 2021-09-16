В Одессе на Молдаванке студенты колледжа пострадали от распыленного в общежитии газа
Инцидент случился в общежитии колледжа на улице Степовой в ночь с 12 на 13 сентября, сообщает местное издание
По словам студентов, рабочие, которые ремонтировали фасад здания, приставали к старшекурснице, а та пожаловалась на них одногруппникам. После этого парни пошли выяснять отношения с обидчиками.
Во время конфликта на одном из этажей здания рабочие распылили газ. Более десятка детей пострадали. На место вызвали медиков, а врачи уже оповестили полицию.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Люленов после вылета из "Танців з зірками" высказался об обиде на Кухар и судей: "Как оказалось..."
Вскрылись детали трагедии с Черноволом: добивали 4-мя ударами кастета
Мощный взрыв прогремел в Днепре: есть первые данные о погибших и кадры ЧП
Кухар оплошала в эфире "Танців з зірками", Горбунову пришлось вмешаться: "Ой, извините"
«Скорая приезжала за ночь несколько раз, поскольку периодически студентам становилось плохо, девочки потеряли сознание», - говорят они.
В издании отмечают, что управляющая общежитием сначала отправила студентов на улицу, чтобы помещения проветрились. Но когда дети зашли обратно, в коридорах еще ощущался газ. Дети, закутавшись в одеяла, сидели на балконах.
Также одна из мам пострадавшего студента уверяет, что управляющая общежитием угрожала выселением, если кто-то из детей будет писать заявление в полицию.
В свою очередь директор колледжа Иосиф Дыдышко в резкой форме высказался по поводу данного инцидента, полностью опровергнув информацию о том, что рабочие распылили в общежитии газ.
Инцидент со студентами стали бурно обсуждать в соцсетях.
В комментариях мнения людей разделились: одни посочувствовали студентам, другие же наоборот, посчитали, что они сами виновны, мол малолетки нарвались. Нашли и такие, кто рассказал, что это общежитие имеет дурную славу и не раз попадало в скандал. Еще были просьбы услышать другую сторону конфликта – версию рабочих, чтобы дать объективную оценку ситуации.
«Как-то все однобоко. А версию рабочих никто не рассматривает. И чего вдруг именно рабочие газ распылили, а не студенты? По посту вижу виновных уже назначили»,
«Малолетки нарвались, получили - начали плакаться и сознания терять»,
«Ничего удивительного или тайного тут нет. Степовая. общага ..малолетки. Рабочие, если и бухают, то наверняка семейные, взрослые и все такое.
Эта общага не раз мелькает. Патруль там нужно приставить. И дело с концом», - пишут в сети.
Напомним, чтобы не допустить тысячу студентов пытались заселить за один день в общежитие Одессы: "Стояли более 15 часов"
Как сообщала Politeka, студенты показали реалии одесских общежитий: "Двери разбиты, замки выломаны"
Также Politeka писала, что стало известно, где в Одессе будут работать афганские беженцы: "Не возникнет проблемы"