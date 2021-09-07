З'явилися нові подробиці про жінку, яка спала з 2-місячною дитиною на дитячому майданчику

По інтернету розлетівся ролик про те, що на селищі Котовського на батутах під відкритим небом ночує молода мама з немовлям. Відео зняла і поширила по мережі мати цієї дівчини і воно викликало широкий резонанс, пише УСІ .

Жінка каже, що її 21-річну дочку Машу регулярно б'є її 48-річний співмешканець і постійно виганяє на вулицю. Чоловік сидів кілька разів за наркотики і взагалі родичі не раді, що вона з ним зв'язалася.

"Зараз похолодало. Ну як можна вигнати матір з двомісячним немовлям? Я їй сто разів говорила, щоб вона з ним не зв'язувалася. Ми навіть змінили квартиру, щоб він нас не знайшов, але він все одно знайшов і забрав її. Я їй вже говорила, нехай залишить дитину у нас з батьком, ми будемо за ним доглядати, а вони нехай що хочуть, те й роблять — розповіла мати дівчини.

Поспілкувавшись з самою Машею, журналісти дізналися, що дівчина посварилася зі своїми родичами і втекла до співмешканця, незважаючи на знущання.

Маша каже, що вона з багатодітної сім'ї, у неї три брати і молодша сестра. Вся сім'я живе в одній квартирі.

Вона стверджує, що брати її били, рідний батько домагався, а мати на це не реагує.

"Коли я сказала, що піду від них, батько замахнувся і з усієї сили вдарив дитину. Їм потрібні дитячі виплати, тому вони хочуть забрати мого сина", — повідомила Маша.

У поліції на молоду матір склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків на жінку.

Зараз життю і здоров'ю 2-місячного хлопчика нічого не загрожує. За сім'ю взялася служба у справах дітей.

Нагадаємо, що з горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов".

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