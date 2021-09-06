В Одессе мужчина на ночь выгоняет свою жену с малышом спать на улицу

Так, жители поселка Котовского заметили, что уже пятые сутки женщина с младенцем вынуждена ночевать на детской площадке недалеко от областной больницы. Об этом сообщает Телеграм-канал Новости Одесса, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Очевидцы утверждают, что ребенок плачет и мешает мужчине спать после работы.

Женщине ничего не остается, как ночевать на детской площадке напротив дома, но в полицию обращаться она не хочет.

"Это треш… Мужик пятую ночь подряд выгоняет на ночь из квартиры свою жену с двухмесячным ребенком на посёлке Котовского возле областной, из-за того, что малый плачет и не даёт спать мужчине после дневной работы", - говорят люди.

На кадрах показан спящий в коляске ребенок, а рядом расположилась его мать, которая также спала.

Пользователи в соцсетях с гневом комментируют увиденное.

"Странная семейка",

"В этой ситуации жалко ребенка",

"Народ мозгами едет",

"Это разве мужик",

"Подать в суд на такого папашу", - пишут в сети.

Напомним, что с горе-родители бросили полуторагодовалого ребенка на пляже в Одессе: "мать пошла купаться, а отец отошел".

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