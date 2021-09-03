Мальчик говорит, что его ударили впервые

В Одессе маленьких ребенок пожаловался на то, что его била воспитательница

Это произошло в одном из частных детских садов "Почемучки". Видео разместила на своей странице в Фейсбук мать мальчика одесситка Ольга Родионова, пишут местные СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео мальчик рассказывает, что воспитательница ударила его дважды, потому что он не хотел спать и пел песни во время тихого часа.

Воспитательнице это не понравилось, и она ударила его в голову и по щеке.

"Это был первый раз, когда меня ударили", – говорит ребенок.

Мать мальчика утверждает, что детский сад "прикрывает" воспитателя и отказывается от разбирательств дела. Также женщина отказывается пройти полиграф, чтобы узнать, сказал ли правду мальчик.

«Садик всячески отрицает любое насилие, нас удалили с офгруппы сада, чистят посты, строчат положительные отзывы с новых аккаунтов, угрожают пабликам судебными разбирательствами. Воспитатель продолжает работать с детьми, как ни в чем не бывало», – рассказала мама мальчика.

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