В Одессе маленьких ребенок пожаловался на то, что его била воспитательница
Это произошло в одном из частных детских садов "Почемучки". Видео разместила на своей странице в Фейсбук мать мальчика одесситка Ольга Родионова, пишут местные
На видео мальчик рассказывает, что воспитательница ударила его дважды, потому что он не хотел спать и пел песни во время тихого часа.
Воспитательнице это не понравилось, и она ударила его в голову и по щеке.
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"Это был первый раз, когда меня ударили", – говорит ребенок.
Мать мальчика утверждает, что детский сад "прикрывает" воспитателя и отказывается от разбирательств дела. Также женщина отказывается пройти полиграф, чтобы узнать, сказал ли правду мальчик.
«Садик всячески отрицает любое насилие, нас удалили с офгруппы сада, чистят посты, строчат положительные отзывы с новых аккаунтов, угрожают пабликам судебными разбирательствами. Воспитатель продолжает работать с детьми, как ни в чем не бывало», – рассказала мама мальчика.
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