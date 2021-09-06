В Одессе нерадивый отец потерял двоих маленьких детей во время прогулки
Всё произошло на выходных в парке Победы, передает Politeka.net.
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Муниципалы тут же приступили к поискам детей.
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Через пять минут нашли первого мальчика. Но второй заставил всех изрядно понервничать. Поиски осложнились тем, что ребенок на велосипеде, и таких было достаточно много в то время в парке.
Его отыскали спустя 40 минут на улице Зоопарковой.
Ранее мы сообщали, что в Одессе родители потеряли ребенка в толпе во время праздника.
24 августа на День независимости Украины к правоохранителям обратились встревоженные родители и рассказали, что выпустили своего 6-летнего сына из вида, когда выходили из Греческого парка.
На поиски мальчика направили наряды полиции и Нацгвардии и вскоре разыскали ребенка в толпе возле памятника Дюку.
Напомним, что с горе-родители бросили полуторагодовалого ребенка на пляже в Одессе: "мать пошла купаться, а отец отошел".
Как сообщала Politeka, поехал кататься на велосипеде и исчез: в Одессе ищут ребенка, фото
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная девушка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.