В Одессе нерадивый отец потерял двоих маленьких детей во время прогулки

Всё произошло на выходных в парке Победы, передает Politeka.net.

Как сообщили в департаменте муниципальной безопасности, около восьми часов вечера одессит нажал на кнопку SOS, которую ранее установили на "Островке безопасности" в парке, сообщив, что вышел на прогулку с 4-летними сыновьями, а потом потерял их из вида.

Муниципалы тут же приступили к поискам детей.

Через пять минут нашли первого мальчика. Но второй заставил всех изрядно понервничать. Поиски осложнились тем, что ребенок на велосипеде, и таких было достаточно много в то время в парке.

Его отыскали спустя 40 минут на улице Зоопарковой.

Ранее мы сообщали, что в Одессе родители потеряли ребенка в толпе во время праздника.

24 августа на День независимости Украины к правоохранителям обратились встревоженные родители и рассказали, что выпустили своего 6-летнего сына из вида, когда выходили из Греческого парка.

На поиски мальчика направили наряды полиции и Нацгвардии и вскоре разыскали ребенка в толпе возле памятника Дюку.

Напомним, что с горе-родители бросили полуторагодовалого ребенка на пляже в Одессе: "мать пошла купаться, а отец отошел".

Как сообщала Politeka, поехал кататься на велосипеде и исчез: в Одессе ищут ребенка, фото

Кроме того Politeka писала, что миниатюрная девушка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.