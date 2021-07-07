Поиски длятся не первый день

В Одессе полицейские ищут пропавшего подростка

Парня ищут уже несколько дней. Обеспокоенные родители обратились в полицию, когда их 13-летний сын поехал кататься на велосипеде и пропал.

13-летний Триколич Григорий в день пропажи был одет в серую футболку, черные шорты и кроссовки.

С любой информацией о пропавшем обращайтесь по телефонам: (048) 779-42-52 или 102.

Напомним, в Харькове искали 6-летнего ребенка, которого живет в Полтаве

Со 2 июля мальчика искали родители, волонтеры и правоохранители.

Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.

2 июля ребенок вышел из дома в Полтаве и пропал.

Обнаружили его вечером в тот же день возле автобусной остановки в Харькове.

Нацгвардия, патрулировавшая территорию на ж\д станции Харькова, заметили возле маленького мальчика без сопровождения взрослых.

Ребенка передали сотрудникам полиции.

Как 6-летний ребенок из Полтавы оказался в Харькове на данный момент неизвестно.

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