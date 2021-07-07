В Одессе полицейские ищут пропавшего подростка
Парня ищут уже несколько дней. Обеспокоенные родители обратились в полицию, когда их 13-летний сын поехал кататься на велосипеде и пропал.
13-летний Триколич Григорий в день пропажи был одет в серую футболку, черные шорты и кроссовки.
С любой информацией о пропавшем обращайтесь по телефонам: (048) 779-42-52 или 102.
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Напомним, в Харькове искали 6-летнего ребенка, которого живет в Полтаве
Со 2 июля мальчика искали родители, волонтеры и правоохранители.
Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.
2 июля ребенок вышел из дома в Полтаве и пропал.
Обнаружили его вечером в тот же день возле автобусной остановки в Харькове.
Нацгвардия, патрулировавшая территорию на ж\д станции Харькова, заметили возле маленького мальчика без сопровождения взрослых.
Ребенка передали сотрудникам полиции.
Как 6-летний ребенок из Полтавы оказался в Харькове на данный момент неизвестно.
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