В Одесской области пропали дети
Об этом передает пресс-служба ГУНП.
Отделением полиции № 2 Одесского районного управления полиции разыскивается жительница с. Дачное Якошенко Анастасия, 2008 г.р.. Девочка 3 июля ушла из дома и пропала.
Приметы Насти: рост 130-140 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы темно-русого цвета, заплетенные в косу. Была одета в черную кофту и шорты.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей - позвоните в отделение полиции № 2 Одесского РУП № 2 по телефону (04852) 779 43 92 или по спецлинии «102».
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Также отделением полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 разыскивается 13-летний Триколич Григорий. 3 июляя после обеда мальчик вышел из дома кататься на велосипеде и исчез.
Приметы: рост 162 см, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую футболку, черные шорты/
Если у вас есть какая-либо информация о мальчике - позвоните по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии «102».
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