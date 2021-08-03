Горе-родители бросили совсем маленькую девочку на пляже в Одессе
Ребенка нашли прохожие вечером 2 августа на пляже Ланжерон. Неравнодушные люди обратились в полицию и те начали поиски родственников девочки, передает Politeka.net, со ссылкой на Нацполицию в Одесской области
«Ребенку на вид полтора года, одета в лосины бордового цвета и юбку бежевого цвета», - говорилось в сообщении.
Позже родственники малышки объявились.
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В полицию обратилась бабушка девочки и рассказала, что родители внучки потеряли ее на пляже.
По ее словам девочка исчезла, когда мать пошла купаться в море, а отец куда-то отошел.
Стражи порядка призывают одесситов ответственне относится к уходу за маленькими детьми.
Горе-родителям грозит наказание в виде штрафа.
Пользователи в соцсетях недоумевают, как можно было потерять ребенка на пляже и не искать в течении длительного времени.
«Как же это так напиться нужно было, чтобы ребенка потерять?»,
«Масю жалко. Родители что совсем не заметили что ребенка нет??? Ужас»,
«Я бы орала на весь пляж . А родители..»,- пишут в сети.
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