Горе-родители бросили совсем маленькую девочку на пляже в Одессе

Ребенка нашли прохожие вечером 2 августа на пляже Ланжерон. Неравнодушные люди обратились в полицию и те начали поиски родственников девочки, передает Politeka.net, со ссылкой на Нацполицию в Одесской области

«Ребенку на вид полтора года, одета в лосины бордового цвета и юбку бежевого цвета», - говорилось в сообщении.

Позже родственники малышки объявились.

В полицию обратилась бабушка девочки и рассказала, что родители внучки потеряли ее на пляже.

По ее словам девочка исчезла, когда мать пошла купаться в море, а отец куда-то отошел.

Стражи порядка призывают одесситов ответственне относится к уходу за маленькими детьми.

Горе-родителям грозит наказание в виде штрафа.

Пользователи в соцсетях недоумевают, как можно было потерять ребенка на пляже и не искать в течении длительного времени.

«Как же это так напиться нужно было, чтобы ребенка потерять?»,

«Масю жалко. Родители что совсем не заметили что ребенка нет??? Ужас»,

«Я бы орала на весь пляж . А родители..»,- пишут в сети.

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