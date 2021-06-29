В одесском супермаркете женщина с ребенком устроила драку на кассе
Видео разместили очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент имел место в супермаркете «АТБ» на Лузановке.
По словам свидетелей случившегося, женщина принялась размахивать кулаками, потому что не поделила последнюю пачку стиков для айкоса (табачные изделия).
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Примечательно, что ее ребенок был также вовлечен в драку, он отбивал свою мать от еще одной посетительницы этого магазина.
«Вы что творите? У вас же ребенок, вы психику нарушаете ему», - слышны крики за кадром.
Ранее мы писали, подозрительный чемодан стал причиной настоящего переполоха в одном из районов Одессы.
Инцидент случился днем, 29 июня возле супермаркета «Таврия В» и аптеки на улице Академика Королёва.
По словам очевидцев, возле аптеки обнаружили подозрительный чемодан и вызвали спасателей. Место оградили лентами, перекрыли все входы, однако при проверке специалистами оказалось, что в чемодане находились личные вещи.
Напомним, что про ЧП в Одессе: огромное здание рухнуло на тротуар, кадры с места
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