На Молдванке обвалилось здание завода

О ЧП сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По словам спасателей, производственное здание было в аварийном состоянии и давно не эксплуатировалось.

Сигнал об обрушении на улице Косвенной поступил в Службу спасения "101" в 20:19 два дня назад.

По прибытию к месту вызова спасатели выяснили, что частичное разрушение перекрытия произошло в здании бывшего завода замочных изделий на площади 20 м.кв.

Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытия на проезжую часть и тротуара, сотрудниками ГСЧС, с помощью автолестницы и специального оборудования были проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции для предупреждения дальнейшего обрушения.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Сейчас место инцидента оградили специальной лентой.

По данным издания Суспільне , владельца разрушенного здания обязали восстановить стену, упала, и привести в порядок территорию завода и предотвратить повторные обвалы. Пока ответа от него не получили.

К слову, стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.

Также Politeka сообщала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.