На Молдванке обвалилось здание завода
О ЧП сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
По словам спасателей, производственное здание было в аварийном состоянии и давно не эксплуатировалось.
Сигнал об обрушении на улице Косвенной поступил в Службу спасения "101" в 20:19 два дня назад.
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По прибытию к месту вызова спасатели выяснили, что частичное разрушение перекрытия произошло в здании бывшего завода замочных изделий на площади 20 м.кв.
Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытия на проезжую часть и тротуара, сотрудниками ГСЧС, с помощью автолестницы и специального оборудования были проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции для предупреждения дальнейшего обрушения.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Сейчас место инцидента оградили специальной лентой.
По данным издания
К слову, стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.
Также Politeka сообщала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.