В морге при больнице на Слободке случился жуткий инцидент

Об этом сообщает местный сайт Думская .

Так, в морге Одесской городской больницы №11несколько дней не работало холодильное оборудование.

Причиной этому, как утверждает издание, послужили перебои с электричеством.

Родственники погибших оказались просто шокированы. Они рассказали, что им отказались готовить и выдавать для погребения трупы. Людям предложили сделать все самостоятельно.

В морге подтвердили неполадки с работой холодильного оборудования и системы кондиционирования. Однако подключить больницу к генератору невозможно – сейчас на территории учреждения меняют трансформаторное оборудование. Отметим, что в помещении морга все еще находятся тела умерших.

Кроме того, перебои с электричеством отметили в других отделениях 11-й больницы. Некоторые одесситы утверждают, что в реанимации перестал работать аппарат искусственной вентиляции легких и один из пациентов умер.

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