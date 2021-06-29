Поездка на междугороднем автобусе Харьков-Одесса обернулась скандалом
Водитель решил по дороге набрать полный автобус людей вместе со стоячими местами, в результате многие пассажиры оказались крайне возмущены.
Историю поведали в Телеграм-канале "Харьков 1654", в понедельник, 28 июня, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам одного из пассажиров, он специально брал дорогие билеты на комфортабельный автобус Mercedes, с вайфаем, с зарядками и водой.
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"По итогу запихнули нас в старый ржавый автобус, без всего выше перечисленного! Жара была невыносимая... И водитель еще по дороге подобрал кучу людей, которые ехали все это время стоя без кондиционера к Днепру», - рассказал он.
Мужчина также говорит, что водитель пропустил один поворот на трассе и нам пришлось еще делать круг, а это лишних 2 часа 20 минут в этом аду.
"И апогеем этой поездки стало то что мы ночью сломались в поле (простояли 30 минут), пока не подъехал другой автобус, и тот водитель помог починить автобус", — рассказал один из пассажиров.
Между тем, на все звонки в диспетчерскую, людям отвечали, что приняли жалобу и будут разбираться.
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