В Одесской области неизвестная женщина промышляет кражами у детей, ее объявили в розыск
Как сообщают местные
Мошенница убедила девочку, что это просьба ее мамы.
До этого похожая женщина засветилась в поселке Авангард.
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Как сообщалось ранее, на детской площадке на улице Спрейса, 6, к 7-летней девочке подошла неизвестная женщина и мошенническим путем завладела золотыми сережками, крестиком и цепочкой.
В сети показали, как выглядит воровка.
Ранее мы писали, в Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.
19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри.
К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.
Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"
Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "Вандалы разрушают кварталы"