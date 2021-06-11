В Одесской области неизвестная женщина промышляет кражами у детей, ее объявили в розыск

Как сообщают местные СМИ , 10 июня после обеда в городе Черноморске незнакомая женщина подошла к 12-летней девочке, которая играла на детской площадке и уговорила ее пойти домой, а после этого отдать золотые украшения и деньги (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Мошенница убедила девочку, что это просьба ее мамы.

До этого похожая женщина засветилась в поселке Авангард.

Как сообщалось ранее, на детской площадке на улице Спрейса, 6, к 7-летней девочке подошла неизвестная женщина и мошенническим путем завладела золотыми сережками, крестиком и цепочкой.

В сети показали, как выглядит воровка.

Ранее мы писали, в Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.

19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри.

К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.

Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"

Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "Вандалы разрушают кварталы"