У грузовика на большой скорости лопнуло колесо

Происшествие случилось во вторник, 29 июня на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Также очевидцы успели заснять момент аварии, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Видео наглядно демонстрирует, как шина самосвала буквально взрывается на ходу, и водитель съезжает с дороги на обочину.

После происшествия видимость стала ограниченной из-за пыли и дыма, который поднялся.

Только чудом обошлось без пострадавших.

«К сожалению, о состоянии резины грузовиков почему-то принято вспоминать только тогда, когда случается что-то подобное», - говорится в публикации телеграм-канала.

Ранее мы сообщали, в Одессе на улице Семена Палия на ходу загорелась маршрутка.

Вечером 26 июня на улице Семена Палия на ходу вспыхнула маршрутка.

Водитель остановился и ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.

Как сообщили в ГСЧС, никаких вызовов о пожаре поступало.

Напомним, что скандал вспыхнул в одесском автобусе, кадры: "Ехали стоя без кондиционера"

Как сообщала Politeka ранее, в Одессе пьяный водитель влетел в припаркованное авто, видео: Выпал из салона и уснул.

Кроме того Politeka писала, что Tesla снесла женщину на своем пути в Одессе, фото:"Шла по тротуару".