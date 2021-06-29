У грузовика на большой скорости лопнуло колесо
Происшествие случилось во вторник, 29 июня на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Также очевидцы успели заснять момент аварии, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Видео наглядно демонстрирует, как шина самосвала буквально взрывается на ходу, и водитель съезжает с дороги на обочину.
После происшествия видимость стала ограниченной из-за пыли и дыма, который поднялся.
Только чудом обошлось без пострадавших.
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«К сожалению, о состоянии резины грузовиков почему-то принято вспоминать только тогда, когда случается что-то подобное», - говорится в публикации телеграм-канала.
Ранее мы сообщали, в Одессе на улице Семена Палия на ходу загорелась маршрутка.
Вечером 26 июня на улице Семена Палия на ходу вспыхнула маршрутка.
Водитель остановился и ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.
Как сообщили в ГСЧС, никаких вызовов о пожаре поступало.
Напомним, что скандал вспыхнул в одесском автобусе, кадры: "Ехали стоя без кондиционера"
Как сообщала Politeka ранее, в Одессе пьяный водитель влетел в припаркованное авто, видео: Выпал из салона и уснул.
Кроме того Politeka писала, что Tesla снесла женщину на своем пути в Одессе, фото:"Шла по тротуару".