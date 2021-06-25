В Одессе 24 июня случилась череда несчастных случаев

Как сообщает телеграм-канал "Одесса инфо", в этот день на углу Среднефонтанской и Семинарской Tesla сбила женщину, которая шла по тротуару.

На Черняховского мужчина выпал с 4-го этажа, к счастью, он остался жив.

А на стройке на улице Николая Гефта 44/1 нашли бездыханное тело человека.

"Проклятое место", "Уже по тротуарам надо ходить и оборачиваться...

Чет жара с людьми зло творит...верните ливни обратно", "Куда смотрит полиция или (новыми правилами) разрешается ездить по тротуарам и парковаться где попало...", "Всем хорошего дня, не падайте и берегите голову- смотрю печёт", "Капец. Ну сколько можно уже.... Горят машины и выпадают мужики из окон. 21 век блин", - жалуются в комментариях пользователи сети.

К слову, полицейский "прославился" после унижений девушек в Одессе, фото: "Хватит шляться!".

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