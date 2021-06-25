Змеи активизировались в Одессе
Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса инфо".
В сети показали кадры, как из полуоткрытого окна квартиры пытается выползти огромная змея, напоминающая питона.
Также в местный магазин обуви пыталась попасть еще одна змея - она искала лазейку во входной двери.
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"Люди разрушают природную среду существования животных, животные идут жить к людям. Мы боимся ползучих, а на самом деле, эта змея напугана побольше, чем человек, который снимал ее, он может защититься и легко убить животное, а вот что делать животному, если оно заблудилось и его дом разрушен очередной новостройкой?", - пишут в сети комментаторы.
Видео можно увидеть перейдя по ссылке.
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