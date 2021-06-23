В Одесской области спасатели продолжают искать людей под завалами

Так, на пляже базы отдыха возле Лебедевки завалился склон, возле него были найдены вещи, поэтому спасатели предполагают, что под песком могут быть люди.

Плоскость сдвига составляет примерно 150 квадратных метров.

“Вблизи этого пляжа есть шесть баз отдыха, где администрация сейчас проводит перепись всех отдыхающих, которые у них зарегистрированы. Но на пляже отдыхали также и местные жители. Есть информация об одном лице - одной женщине, которую видели очевидцы, которая исчезла из поля зрения именно после оползня”, - сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Светлана Мартыненко.

Ранее мы писали, что в одесском супермаркете с потолка полился "дождь".

Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.

По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.

К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.