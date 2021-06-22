В Одессе вспыхнул "пожар" в многоэтажке

Жители многоэтажного дома на улице Академика Глушко обратились в службу спасения.

В подъезде было сильное задымление.

ЧП произошло в квартире на втором этаже здания.

Спасатели забрались в квартиру на выдвижной лестнице и спилили решетки.

Но тушить ничего не пришлось, так как на плите просто подгорела еда.

Ранее мы писали, что в одесском супермаркете с потолка полился "дождь".

Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.

По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.

К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.