В Одессе сотрудник полиции унижал девушек на своей страницу в соцсети
Как сообщил телеграм-канал "Одесса инфо", после посещения одесского пляжа, кировоградский полицейский опубликовал на своей странице в Инстаграм сторис, в которой сфотографировал отдыхающих девушек и раскритиковал их.
«Просто🤣», «Девочки! Очнитесь - харе бухать и шляться по клубам!», «Люди занимайтесь собой! Не ленитесь! Нет даже на кого посмотреть!», - написал полицейский.
В комментариях разгорелся скандал - пользователи сети заявили, что он нарушил целый ряд прав человека, например, право на личную жизнь.
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Ранее этот же полицейский опубликовал у себя пост на странице, где рассказал, почему работает в Национальной полиции.
«я хотел больше пиара - престижа (форма, тачки)», - сообщал сотрудник полиции.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
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