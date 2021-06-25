В Одессе сотрудник полиции унижал девушек на своей страницу в соцсети

Как сообщил телеграм-канал "Одесса инфо", после посещения одесского пляжа, кировоградский полицейский опубликовал на своей странице в Инстаграм сторис, в которой сфотографировал отдыхающих девушек и раскритиковал их.

«Просто🤣», «Девочки! Очнитесь - харе бухать и шляться по клубам!», «Люди занимайтесь собой! Не ленитесь! Нет даже на кого посмотреть!», - написал полицейский.

В комментариях разгорелся скандал - пользователи сети заявили, что он нарушил целый ряд прав человека, например, право на личную жизнь.

Ранее этот же полицейский опубликовал у себя пост на странице, где рассказал, почему работает в Национальной полиции.

«я хотел больше пиара - престижа (форма, тачки)», - сообщал сотрудник полиции.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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