Под колесами авто возле Черноморска погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Водитель Toyota не среагировал на неожиданное появление мужчины и наехал на него, пешеход скончался на месте.

Правоохранители по факту аварии внесли в ЕРДР сведений по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На днях мы писали, что на пляже в Одесской области утонул человек

Трагедия произошла в селе Курортное, что в Белгород-Днестровском районе.

Во время купания отдыхающий начал звать на помощь.

Когда люди бросились в воду, чтобы спасти мужчину - было уже поздно. На берег человека вытащили уже без признаков жизни.

Медики констатировали смерть 35-летнего мужчины.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

Также Politeka сообщала, одесситка решила покурить прямо в троллейбусе, видео: "по-хамски вела себя и..."