Под колесами авто возле Черноморска погиб мужчина
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Водитель Toyota не среагировал на неожиданное появление мужчины и наехал на него, пешеход скончался на месте.
Правоохранители по факту аварии внесли в ЕРДР сведений по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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