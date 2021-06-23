В Одесской области разыскали почти тридцать детей всего за неделю

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Так, за 7 дней в Одессе и области в полицию поступило 29 заявлений о пропаже несовершеннолетних. К счастью, всех детей нашли и доставили домой.

За ту же неделю 88 человек успели привлечь к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Между парнями, которые только познакомились, возник конфликт.

После ссоры молодой человек из Луганской области, побежал домой за ножом из-за ударил 17-летнего.

Пострадавший успел позвать на помощь - его госпитализировали.

Подозреваемого задержали той же ночью.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

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