В Одесской области внук избил бабушку - 71-летняя женщина впала в кому

По предварительной информации, пьяный 28-летний мужчина во время ссоры с бабушкой избил ее.

Пенсионерка получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

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А еще мы писали, что в Одессе луганчанин едва не зарезал подростка

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Между парнями, которые только познакомились, возник конфликт.

После ссоры молодой человек из Луганской области, побежал домой за ножом из-за ударил 17-летнего.

Пострадавший успел позвать на помощь - его госпитализировали.

Подозреваемого задержали той же ночью.

полиция, полиция Украины

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.