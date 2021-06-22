Аномальный ливень обрушился на Одесскую область
На юге Одесской области выпали сильные осадки.
Например, в Измаиле ливень превратил улицы в реки, а на дороге возле горсовета появилось озеро, в котором купались местные жители.
Видео появились в соцсетях.
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Как сообщила Дунайская гидрометобсерватория, 20 июня в Измаиле за 48 минут выпало более половины месячной нормы осадков.
В результате непогоды часть города осталась без электричества, в некоторых домах пропала и вода.
Из-за осадков затоплены улицы, но местные жители нашли в этом позитив - люди решили искупаться на затопленных улицах.
"Если море не идёт к нам - то мы идём к нему", - подписал ролик в Инстаграм местный блогер.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
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