Аномальный ливень обрушился на Одесскую область

На юге Одесской области выпали сильные осадки.

Например, в Измаиле ливень превратил улицы в реки, а на дороге возле горсовета появилось озеро, в котором купались местные жители.

Видео появились в соцсетях.

Как сообщила Дунайская гидрометобсерватория, 20 июня в Измаиле за 48 минут выпало более половины месячной нормы осадков.

В результате непогоды часть города осталась без электричества, в некоторых домах пропала и вода.

Из-за осадков затоплены улицы, но местные жители нашли в этом позитив - люди решили искупаться на затопленных улицах.

"Если море не идёт к нам - то мы идём к нему", - подписал ролик в Инстаграм местный блогер.

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