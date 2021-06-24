На берегу Черного моря возле "Ланжерона" нашли тело женщины
По словам очевидцев, еще полчаса назад ее видели живой на берегу, передает телеграм-канал "Одесса инфо".
Официальной информации о трагедии по состоянию на 13:13 нет.
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