В Одессе пьяный водитель устроил аварию и уснул
Телеграм-канал "Одесса инфо" сообщил, что в Измаиле автомобиль Volkswagen, не обращал внимание на светофоры, цепляя бордюры врезался в припаркованный BMW прямо на глазах у владельца, и поехал дальше.
Пострадавший водитель успел запомнить номер и позвонил в полицию.
Полицейские догнали и остановили микроавтобус, водитель выпал из салона на траву и уснул.
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Разбудить сразу его не получилось.
Когда в хлам пьяный водитель спал - на него составили админматериалы.
"Один вопрос,когда в этой стране будут работать законы", "За пьяное вождение - 15 лет, это риск и угроза жизни для других людей!", "- возмущаются пользователи сети в комментариях.
Видео пьяных "покатушек" в Одессе можно увидеть здесь.
К слову, полицейский "прославился" после унижений девушек в Одессе, фото: "Хватит шляться!".
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