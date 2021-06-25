Водителя наказали, когда он спал

В Одессе пьяный водитель устроил аварию и уснул

Телеграм-канал "Одесса инфо" сообщил, что в Измаиле автомобиль Volkswagen, не обращал внимание на светофоры, цепляя бордюры врезался в припаркованный BMW прямо на глазах у владельца, и поехал дальше.

Пострадавший водитель успел запомнить номер и позвонил в полицию.

Полицейские догнали и остановили микроавтобус, водитель выпал из салона на траву и уснул.

Разбудить сразу его не получилось.

Когда в хлам пьяный водитель спал - на него составили админматериалы.

"Один вопрос,когда в этой стране будут работать законы", "За пьяное вождение - 15 лет, это риск и угроза жизни для других людей!", "- возмущаются пользователи сети в комментариях.

Видео пьяных "покатушек" в Одессе можно увидеть здесь.

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