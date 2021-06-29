У парня это был второй рейс

Появилась информация о моряке из Одессы, который заживо сгорел на судне

Жуткое ЧП произошло в районе Шри-Ланки на корабле, который под флагом Либерии направлялся в Сингапур.

В какой-то момент на судне MSС Messina, на борту которого находились одесские моряки, произошел пожар в машинном отделении, в результате которого трагически погиб 20-летний житель Одессы.

По данным издания Факты , моряка звали Богдан Ковтуненко и в прошлом году он закончил морской колледж технического флота Национального университета «Одесская морская академия» по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».

«Богдан был добрый и улыбчивый, настойчивый, всегда уверенно идущий к своей цели. Ему было 20 лет. Это был его второй рейс, из которого он уже не вернется…» — рассказала знакомая погибшего Марина Ананская.

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