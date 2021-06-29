Появилась информация о моряке из Одессы, который заживо сгорел на судне
Жуткое ЧП произошло в районе Шри-Ланки на корабле, который под флагом Либерии направлялся в Сингапур.
В какой-то момент на судне MSС Messina, на борту которого находились одесские моряки, произошел пожар в машинном отделении, в результате которого трагически погиб 20-летний житель Одессы.
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