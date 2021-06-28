Выступление российского музыканта Басты в Одессе угрожали сорвать, но, в итоге, событие получило неожиданный поворот

Так, Баста провел концерт в одесском клубе "Ибица" 27 июня. Некоторым местным активистам не понравился приезд артиста в Украину - они даже собирались сорвать мероприятие. Однако, никто из недовольных не явился в клуб, и концерт прошел успешно. Не считая одного инцидента: фанатки Басты устроили драку в вип-зоне. Кадры случившегося опубликованы в Телеграм-канале PavlovskyNews.

Главное противостояние вечера началось с того, что одна недовольная девушка попросила присесть поклонниц, которые находились у вип-столика и перекрыли собой весь обзор на сцену. Ей отказали, и за это фанатка облила водой девушек за столом.

Одна из облитых дам, наиболее разъяренная, поспешила отомстить, вылив содержимое своего бокала в ответ на людей, находившихся внизу. Более того, в ход пошли даже сами бокалы. Вдобавок девушки обменялись ударами кулаков.

Поединок завершился слезами той фанатки, которой перекрыли просмотр концерта. К ней подошел охранник, дабы разобраться в случившемся. Баста, к слову, не обратил внимание на этот инцидент, исполняя в этот момент песню на сцене, посвятив ее "всем нашим братьям".

Напомним, скандал больно ударил по певице из РФ, концерт в Одессе отменяется: "Пригласили друзья Зеленского"

Как сообщала Politeka, россиянки устроили дикое побоище на концерте известной певицы, жесткое видео: «как в лихие 90-е»

Также Politeka писала, что бойней закончился концерт легендарной группы, все в огне и дыму: подробности и кадры ЧП