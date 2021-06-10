В Одессе разоблачили молодого мужчину, который знакомился с малолетними через интернет, а потом развращал их
Одной из жертв стала 14-летняя девочка, сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области и показали видео с обысками, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео- доскролльте страницу до конца)
Киберполиция установила, что 24-летний человек человек отправлял в мессенджеры и соцсети 14-летней девочке изображения и видео порнографического характера, вел откровенные беседы на тему сексуальные темы, выпросил фото в обнаженном виде и добился встречи, во время которой и занялся с ней тем, о чем писал.
По его месту жительства молодого человека были проведены обыски и изъяты доказательства: компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители и карты памяти, которые содержат в себе следы преступной деятельности мужа.
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