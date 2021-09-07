Появились новые подробности о женщине, которая спала с 2-месячным ребенком на детской площадке

По интернету разлетелся ролик о том, что на поселке Котовского на батутах под открытым небом ночует молодая мама с младенцем. Видео засняла и распространила по сети мать этой девушки и оно вызвало широкий резонанс, пишет УСИ .

Женщина говорит, что ее 21-летнюю дочь Машу регулярно избивает ее 48-летний сожитель и постоянно выгоняет на улицу. Мужчина сидел несколько раз за наркотики и вообще родственники не рады, что она с ним связалась.

«Сейчас похолодало. Ну как можно выгнать мать с двухмесячным младенцем? Я ей сто раз говорила, чтобы она с ним не связывалась. Мы даже сменили квартиру, чтобы он нас не нашел, но он все равно нашел и забрал ее. Я ей уже говорила, пусть оставит ребенка у нас с отцом, мы будем за ним присматривать, а они пусть что хотят, то и делают — рассказала мать девушки.

Пообщавшись с самой Машей, журналисты узнали, что девушка поссорилась со своими родственниками и сбежала к сожителю, несмотря на издевательства.

Маша говорит, что она из многодетной семьи, у нее три брата и младшая сестра. Вся семья живет в одной квартире.

Она утверждает, что братья ее били, родной отец домогался, а мать на это не реагирует.

"Когда я сказала, что уйду от них, отец замахнулся и со всей силы ударил ребенка. Им нужны детские выплаты, поэтому они хотят забрать моего сына", — сообщила Маша.

В полиции на молодую мать составили протокол за а ненадлежащее выполнение родительских обязанностей на женщину.

Сейчас жизни и здоровью 2-месячного мальчика ничего не угрожает. За семью взялась служба по делам детей.

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