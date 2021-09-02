В Одесі у горе-батьків забрали дочку
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
У поліцію подзвонили пильні одесити і повідомили, що в одній з квартир будинку на Паустовського плаче дитина.
На виклик приїхали працівники поліції, Служби у справах дітей та лікарі і виявили, що господарі перетворили квартиру на справжній бомжатник. Усюди панував хаос і антисанітарія, з квартири доносився поганий запах і соцслужби порахували такі умови неприйнятні для проживання дітей.
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До того ж сусіди зізналися, 43-річна жінка і 55-річний чоловік ведуть асоціальний спосіб життя, систематично пиячать, лаються і не приділяють належної уваги дітям і їх розвитку. На батьків поліцейські склали протокол за ст.184 (неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей) КУпАП.
Дівчинку оглянули лікарі, зараз вона перебуває під опікою фахівців у спеціалізованому дитячому закладі. Зараз вирішується питання про те, щоб забрати і їх 14-річного сина. Зазначається, батьки дітей неодноразово потрапляли в поле зору поліції за неналежне виконання батьківських обов'язків.
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