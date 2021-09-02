В Одессе у горе-родителей забрали дочь
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В полицию позвонили бдительные одесситы и сообщили, что в одной из квартир дома на Паустовского плачет ребенок.
Приехавшие на вызов работники полиции, службы по делам детей и врачи обнаружили хозяева превратили квартиру в настоящий бомжатник. Всюду царил хаос и антисанитария, из квартиры доносился дурной запах и соцслужбы посчитали такие условия неприемлемые для проживания детей.
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К тому же соседи признались, 43-летняя женщина и 55-летний мужчина ведут асоциальный образ жизни, систематически пьянствуют, ругаются и не уделяют должного внимания детям и их развитию. На родителей полицейские составили протокол по ст.184 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Девочку осмотрели врачи, сейчас она находится под опекой специалистов в специализированном детском учреждении. Сейчас решается вопрос о том, чтобы забрать и их 14-летнего сына. Отмечается, родители детей неоднократно попадали в поле зрения полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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