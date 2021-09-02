Затія п'яних ПТУ-шників обернулася статтею в Одеській області

У мережі показали відео, як троє студентів професійно-технічного ліцею Подольська влаштували танці на даху "Жигулів". Таким оригінальним способом вони вирішили відзначити День знань 1 вересня. Відповідне відео показав телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На подію вже відреагували в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Як повідомили в поліції, троє учнів з'явилися на урочисту лінійку 1 вересня в стані алкогольного сп'яніння. Вони приїхали на авто, після чого почали танцювати на даху під гучну музику.

З'ясувалося, що хуліганами виявилися двоє братів 16-ти і 17-ти років, а за кермом «Жигулів» знаходився п'яний 18-річний молодий чоловік.

В результаті на обох підлітків і на ще одного учня даного ліцею, який також прийшов на лінійку п'яним, копи склали адмінпротоколи:

на учнів ліцею - за появу в громадському місці у п'яному вигляді;

на 17-річного юнака-ще й за хуліганство;

на водія ВАЗ - за водіння авто в стані сп'яніння.

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