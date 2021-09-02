Затея пьяных ПТУ-шников обернулась статьей в Одесской области
В сети показали видео, как трое студентов профессионально-технического лицея Подольска устроили танцы на крыше "Жигулей". Таким оригинальным способом они решили отметить День знаний 1 сентября. Соответствующее видео показал телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
На событие уже отреагировали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Как сообщили в полиции, трое учеников явились на торжественную линейку 1 сентября в состоянии алкогольного опьянения. Они приехали на авто, после чего начали танцевать на крыше под громкую музыку.
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
Возвращение Андрея Данилко на ТВ в ярком амплуа вызвало ажиотаж: "Все, теперь можно смотреть"
В Украине решили пересчитать пенсию: кто получит больше
Трагедия на линейке первоклассников в украинской школе: скорая не смогла помочь
Победитель "Голосу країни" и его беременная девушка не могут жить в подаренной квартире: выяснилась причина
Выяснилось, что хулиганами оказались двое братьев 16-ти и 17-ти лет, а за рулем «Жигулей» находился пьяный 18-летний молодой человек.
В результате на обоих подростков и на еще одного ученика данного лицея, который также пришел на линейку пьяным, копы составили админпротоколы:
- на учеников лицея – за появление в общественном месте в пьяном виде;
- на 17-летнего юношу – еще и за хулиганство;
- на водителя ВАЗ – за вождение авто в состоянии опьянения.
Напомним, что из вузов Одессы увольняют преподавателей за украинофобию: львовский депутат назвала имена
Как сообщала Politeka, в одесском вузе во время лекции обвалился потолок, видео: прямо на стол преподавательницы
Также Politeka писала, что тысячу студентов пытались заселить за один день в общежитие Одессы: "Стояли более 15 часов"