Затея пьяных ПТУ-шников обернулась статьей в Одесской области

В сети показали видео, как трое студентов профессионально-технического лицея Подольска устроили танцы на крыше "Жигулей". Таким оригинальным способом они решили отметить День знаний 1 сентября. Соответствующее видео показал телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На событие уже отреагировали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как сообщили в полиции, трое учеников явились на торжественную линейку 1 сентября в состоянии алкогольного опьянения. Они приехали на авто, после чего начали танцевать на крыше под громкую музыку.

Выяснилось, что хулиганами оказались двое братьев 16-ти и 17-ти лет, а за рулем «Жигулей» находился пьяный 18-летний молодой человек.

В результате на обоих подростков и на еще одного ученика данного лицея, который также пришел на линейку пьяным, копы составили админпротоколы:

на учеников лицея – за появление в общественном месте в пьяном виде;

на 17-летнего юношу – еще и за хулиганство;

на водителя ВАЗ – за вождение авто в состоянии опьянения.

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