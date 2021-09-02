Второй день учебы едва не закончился трагедией

Во время занятий в одесском вузе обрушилась часть потолка

Чрезвычайное происшествие, которое едва не обернулось трагедией, случилось 2 сентября в одной из аудиторий в Одесском Национальном университете имени Мечникова. Об этом сообщает телеграм-канал Новини.LIVE (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, обрушение случилось на первом этаже старого здания университета.

По словам очевидцев, в этот момент в помещении находились десятки студентов, но к счастью, никто не пострадал.

На кадрах видно, как большой кусок потолка над доской упал прямо на стол преподавательницы. Женщине повезло, в тот момент она была в другой части аудитории.

Студенты утверждают, что это далеко не первый случай. Во многих аудиториях учебного заведения, по их словам, стены и потолок покрыты трещинами.

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