Во время занятий в одесском вузе обрушилась часть потолка
Чрезвычайное происшествие, которое едва не обернулось трагедией, случилось 2 сентября в одной из аудиторий в Одесском Национальном университете имени Мечникова. Об этом сообщает телеграм-канал
Как стало известно, обрушение случилось на первом этаже старого здания университета.
По словам очевидцев, в этот момент в помещении находились десятки студентов, но к счастью, никто не пострадал.
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На кадрах видно, как большой кусок потолка над доской упал прямо на стол преподавательницы. Женщине повезло, в тот момент она была в другой части аудитории.
Студенты утверждают, что это далеко не первый случай. Во многих аудиториях учебного заведения, по их словам, стены и потолок покрыты трещинами.
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