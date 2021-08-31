Одного уже уволили, второй - на очереди

В одесских вузах увольняют преподавателей за украинофобские высказывания

Любителя "русского мира" Дениса Сытникова уволили с должности преподавателя в Одесском университете Мечникова.

Также могут уволить еще одного преподавателя из Одесской юридической академии Сергея Шубина. Он уже получил выговор. Об этом сообщила народный депутат из Львова Наталья Пипа у себя в Фейсбук.

Политик рассказала, что получила ответ от Государственной службы качества образования на свое обращение относительно преподавателей, которые распространяют украинофобские высказывания в университетах. Выяснилось, что работу потеряли сразу три человека.

Я не "полиция морали"... Я человек, который любит свою страну, язык, историю... Через несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, что "украинский язык – блювота", что "языковой закон – лимфоузел на теле онкобольного американской колонии", а "Крым – это Россия",– написала она.

В частности, Дениса Сытникова уволили 31 августа 2021 года с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского НУ им. Мечникова.

Сергей Шубин получил выговор. Сейчас рассматривается решение о его увольнении с должности заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ "Одесская юридическая академия".



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