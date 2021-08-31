В одесских вузах увольняют преподавателей за украинофобские высказывания
Любителя "русского мира" Дениса Сытникова уволили с должности преподавателя в Одесском университете Мечникова.
Также могут уволить еще одного преподавателя из Одесской юридической академии Сергея Шубина. Он уже получил выговор. Об этом
Политик рассказала, что получила ответ от Государственной службы качества образования на свое обращение относительно преподавателей, которые распространяют украинофобские высказывания в университетах. Выяснилось, что работу потеряли сразу три человека.
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Я не "полиция морали"... Я человек, который любит свою страну, язык, историю... Через несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, что "украинский язык – блювота", что "языковой закон – лимфоузел на теле онкобольного американской колонии", а "Крым – это Россия",– написала она.
В частности, Дениса Сытникова уволили 31 августа 2021 года с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского НУ им. Мечникова.
Сергей Шубин получил выговор. Сейчас рассматривается решение о его увольнении с должности заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ "Одесская юридическая академия".
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