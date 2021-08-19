Дощова погода стала причиною великих заторів на дорогах Одеси і на в'їзді в місто

Так, згідно з даними на Google Map, в четвер 19 серпня наймасштабніший затор спостерігається на виїзді з селища Котовського.

У заторах стоїть проспект Добровольського і Південна дорога перед «Молодою гвардією». На Об'їзній дорозі між Курською і Жюліо Кюрі також утворився затор.

Ще паралізовано рух на Пересипи у напрямку до центру міста.

Крім того, проїхати проблематично в Одесу в районі двох стовпів.

Тих, хто їде в районі автовокзалу, також чекає солідна пробка на вулиці Розумовській.

Не обійшлося без заторів біля Дальницького переїзду. Там рух ускладнений з двох сторін.

За прогнозами синоптиків, в четвер, 19 серпня в Одесі температура різко знизиться знизиться до +18...+23 градусів.

Ранкові Хмари затримаються в Одесі до вечора, а потім розсіяться. З ранку йтиме дощ c грозою, який закінчиться тільки ближче до вечора.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

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