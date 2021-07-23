Последствия мощного ливня в Одессе еще до конца не устранили, поэтому ряд улиц до сих пор остается затопленными
За ночь вода в районе Пересыпи так и не сошла. Но дела никто не отменял, поэтому водители преодолевают затопленные участки, как могут – стараются это все переплыть. Кадрами делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net.
По сообщению коммунальщиков, в городе остаются подтопленными улицы Атамана Головатого и Щеглова. А вот движение транспорта по улице Черноморского Казачества восстановили.
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Вместе с тем, на некоторых улицах движение сильно осложнено, транспорт застыл в пробках.
Трудно проехать на Атамана Чепиги; Атамана Головатого; Черноморского Казачества; Николаевской дороге; на проспекте Добровольского и Объездной дороге.
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