Вода так и не сошла

Последствия мощного ливня в Одессе еще до конца не устранили, поэтому ряд улиц до сих пор остается затопленными

За ночь вода в районе Пересыпи так и не сошла. Но дела никто не отменял, поэтому водители преодолевают затопленные участки, как могут – стараются это все переплыть. Кадрами делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net.

По сообщению коммунальщиков, в городе остаются подтопленными улицы Атамана Головатого и Щеглова. А вот движение транспорта по улице Черноморского Казачества восстановили.

Вместе с тем, на некоторых улицах движение сильно осложнено, транспорт застыл в пробках.

Трудно проехать на Атамана Чепиги; Атамана Головатого; Черноморского Казачества; Николаевской дороге; на проспекте Добровольского и Объездной дороге.

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