После мощного ливня густонаселенный жилмассив поселок Котовского оказался отрезанным от центральной части Одессы
Проезд в центр города закрыт в районе Пересыпи. Об этом предупредили в одесской мэрии, передает Politeka.net.
«ВНИМАНИЕ!!!! Временно выехать (заехать) с пос. Котовского можно только через Объездную дорогу», - сказано в сообщении.
Кроме того, перекрыто движение по улице Приморской.
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Отметим, что огромная пробка образовалась как на Николаевской дороге, так и на Объездной дороге.
На дорогах Одессы работает 26 единиц спецтехники и 68 сотрудников КП «Городские дороги».
Тем временем синоптики прогнозируют новый удар непогоды.
Согласно прогнозу, в четверг, 22 июля Одессу снова накроет сильный ливень с грозой и штормовым ветром.
С утра в Одессе будет прохладно и ветрено, температура воздуха составит +20..+22 градуса.
Ближе к обеду в регионе ожидаются осадки в виде сильного дождя с грозой.
Из-за затяжного дождя к вечеру существенно похолодает, температура опустится до +17 градусов.
Поднимется сильный северо-западный ветер, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
Море станет беспокойным. Волны поднимутся до 1,1 метра в высоту.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
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