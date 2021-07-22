Всё стоит в воде

После мощного ливня густонаселенный жилмассив поселок Котовского оказался отрезанным от центральной части Одессы

Проезд в центр города закрыт в районе Пересыпи. Об этом предупредили в одесской мэрии, передает Politeka.net.

«ВНИМАНИЕ!!!! Временно выехать (заехать) с пос. Котовского можно только через Объездную дорогу», - сказано в сообщении.

Кроме того, перекрыто движение по улице Приморской.

Отметим, что огромная пробка образовалась как на Николаевской дороге, так и на Объездной дороге.

На дорогах Одессы работает 26 единиц спецтехники и 68 сотрудников КП «Городские дороги».

Тем временем синоптики прогнозируют новый удар непогоды.

Согласно прогнозу, в четверг, 22 июля Одессу снова накроет сильный ливень с грозой и штормовым ветром.

С утра в Одессе будет прохладно и ветрено, температура воздуха составит +20..+22 градуса.

Ближе к обеду в регионе ожидаются осадки в виде сильного дождя с грозой.

Из-за затяжного дождя к вечеру существенно похолодает, температура опустится до +17 градусов.

Поднимется сильный северо-западный ветер, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Море станет беспокойным. Волны поднимутся до 1,1 метра в высоту.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"

Также Politeka сообщала, дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги