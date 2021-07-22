Особо предприимчивые жители Одессы решили подзаработать во время наводнения
После мощного ливня густонаселенный жилмассив поселок Котовского оказался отрезанным от центральной части Одессы.
Как сообщили в мэрии, проезд в центр города заблокирован из-за большой воды в районе Пересыпи.
Непростой ситуацией воспользовались так называемые одесские бизнесмены. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Суспільне Одеса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
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Они предлагают горожанам доехать в кузове грузовика от моста Пересыпь до улицы Паустовского.
За свои услуги они просят 100 гривен с каждого пассажира.
Одесситы, попавшие в затруднительное положение, вынуждены соглашаться. Им приходится платить любые деньги за то, чтобы добраться на работу и домой.
В это же время службы такси резко подняли тарифы на поезки практически во всех направлениях.
Пользователи в соцсетях с гневом комментируют увиденное.
«Как скот какой-то»,
«Зато комфортнее, чем в маршрутке»,
«Ливень крутится, лавеха мутится»,
«Я думал помогают бесплатно добраться, а за сотку в кузове – фу», - пишут в сети.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
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