Особо предприимчивые жители Одессы решили подзаработать во время наводнения

После мощного ливня густонаселенный жилмассив поселок Котовского оказался отрезанным от центральной части Одессы.

Как сообщили в мэрии, проезд в центр города заблокирован из-за большой воды в районе Пересыпи.

Непростой ситуацией воспользовались так называемые одесские бизнесмены. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Суспільне Одеса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Они предлагают горожанам доехать в кузове грузовика от моста Пересыпь до улицы Паустовского.

За свои услуги они просят 100 гривен с каждого пассажира.

Одесситы, попавшие в затруднительное положение, вынуждены соглашаться. Им приходится платить любые деньги за то, чтобы добраться на работу и домой.

В это же время службы такси резко подняли тарифы на поезки практически во всех направлениях.

Пользователи в соцсетях с гневом комментируют увиденное.

«Как скот какой-то»,

«Зато комфортнее, чем в маршрутке»,

«Ливень крутится, лавеха мутится»,

«Я думал помогают бесплатно добраться, а за сотку в кузове – фу», - пишут в сети.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

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