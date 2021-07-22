Залповый ливень, который обрушился на Одессу посреди ночи, наделал немало беды в городе
Стихия сильно напугала местных жителей - повалены деревья, затоплены улицы и дома, во многих районах нет электричества.
В частности, в сети показали последствия ливня на улице Балковской, которая оказалась под водой одной из первых в городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса сейчас», передает Politeka.net
Вода после ливня постепенно сошла, но ситуация оказалась очень нерадостной.
На кадрах видно, как мощные потоки воды смыли дорожное покрытие. На проезжей части образовались огромные ямы.
73-летняя Ротару ошеломила видом рядом с единственным сыном: «Тот случай, когда мама выглядит моложе»
Рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
Мишель Андраде оказалась в большой опасности на съемках "Орла и Решки": что пришлось пережить подопечной Потапа
73-летняя Ротару ошеломила видом рядом с единственным сыном: «Тот случай, когда мама выглядит моложе»
Оборвалась жизнь легендарного певца и актера: «Не дожил ровно неделю до дня рождения»
«Балковская сейчас выглядит, как после бомбежки», - сообщили авторы ролика и призвали всех водителей быть аккуратными.
В пресс-службе одесской мэрии сообщили о том, что в ночь на 22 июля в городе выпало более двухмесячной нормы осадков.
Напомним, что в Одессе показали, как "бизнесмены" зарабатывают на потопе
Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
Также Politeka сообщала, потоп в Одессе отрезал один из районов от цивилизации: сделано срочное предупреждение