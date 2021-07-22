Залповый ливень, который обрушился на Одессу посреди ночи, наделал немало беды в городе

Стихия сильно напугала местных жителей - повалены деревья, затоплены улицы и дома, во многих районах нет электричества.

В частности, в сети показали последствия ливня на улице Балковской, которая оказалась под водой одной из первых в городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса сейчас», передает Politeka.net

Вода после ливня постепенно сошла, но ситуация оказалась очень нерадостной.

На кадрах видно, как мощные потоки воды смыли дорожное покрытие. На проезжей части образовались огромные ямы.

«Балковская сейчас выглядит, как после бомбежки», - сообщили авторы ролика и призвали всех водителей быть аккуратными.

В пресс-службе одесской мэрии сообщили о том, что в ночь на 22 июля в городе выпало более двухмесячной нормы осадков.

Напомним, что в Одессе показали, как "бизнесмены" зарабатывают на потопе

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