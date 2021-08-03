Синоптики объявили штормовую опасность по всей Одесской области
Во вторник, 3 августа, снова ожидается дождь с грозой, местами с градом и штормовым ветром до 20 метров в секунду. Об ухудшении метеорологических условий и желтом уровне опасности предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Температура ночью составит +21+23 °С, днем +28+30 °С.
Ветер северный, 5-10 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.
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По Одесской области переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Температура ночью +18+23 °С, днем +28+33 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Жителей Одессы и области убедительно просят во время непогоды ограничить перемещение по улицам, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано не выходить на улицу.
Также людей призывают быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.
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