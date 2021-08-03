Синоптики объявили штормовую опасность по всей Одесской области

Во вторник, 3 августа, снова ожидается дождь с грозой, местами с градом и штормовым ветром до 20 метров в секунду. Об ухудшении метеорологических условий и желтом уровне опасности предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Температура ночью составит +21+23 °С, днем +28+30 °С.

Ветер северный, 5-10 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.

По Одесской области переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью +18+23 °С, днем +28+33 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Жителей Одессы и области убедительно просят во время непогоды ограничить перемещение по улицам, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано не выходить на улицу.

Также людей призывают быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

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