В Одесской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможны град и шквалы

Синоптики из УкрГидрометцентра предупредили об ухудшении погодных условий 2 августа и объявили штормовое предупреждение по всему Одесскому региону, передает Politeka.net

В частности, обещают кратковременные ливни, местами грозы, град и усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

Такая погода будет соответствовать желтому уровню опасности: представляет угрозу для людей и транспорта.

Несмотря на бурю температура воздуха останется достаточно высокой днем +30+35 градусов, ночью+ 19+ 24.

Одессу непогода обойдет стороной. На смену пасмурному утру придет ясный день, правда вечером небо снова затянется облаками. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до +21+23 °С, днем градусник покажет +33.

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