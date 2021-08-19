Дождивая погода стала причиной больших пробок на дорогах Одессы и на въезде в город

Так, согласно данным на Google Map, в четверг 19 августа самый масштабный затор наблюдается на выезде из поселка Котовского.

В пробках стоит проспект Добровольского и Южная дорога перед «Молодой гвардией». На Объездной дороге между Курской и Жюлио Кюри также образовался затор.

Еще парализовано движение на Пересыпи по направлению к центру города.

Кроме того, проехать проблематично в Одессу в районе Двух Столбов.

Тех, кто едет в районе автовокзала, также ждет солидная пробка на улице Разумовской.

Не обошлось без заторов возле Дальницкого переезда. Там движение затруднено с двух сторон.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 августа в Одессе температура резко снизится понизится до +18…+23 градусов.

Утренние облака задержатся в Одессе до вечера, а потом рассеятся. С утра будет идти дождь c грозой, который закончится только ближе к вечеру.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Напомним, что транспортный коллапс произошел в Одессе: улицы остаются подтопленными, кадры

Еще Politeka писала, что туристы парализовали движение общественного транспорта в Одессе: кадры безобразия

Также Politeka сообщала, в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"