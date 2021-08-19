Дождивая погода стала причиной больших пробок на дорогах Одессы и на въезде в город
Так, согласно данным на Google Map, в четверг 19 августа самый масштабный затор наблюдается на выезде из поселка Котовского.
В пробках стоит проспект Добровольского и Южная дорога перед «Молодой гвардией». На Объездной дороге между Курской и Жюлио Кюри также образовался затор.
Еще парализовано движение на Пересыпи по направлению к центру города.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Стрельбу открыли в Киеве, пуля попала человеку в голову: первые кадры и подробности
Гросу на вечеринке с Каменских, Сасанчиным и Дикусаром высмеяли за сомнительный образ: "У Пугачевой паклю одолжила?"
Хименес-Браво показал тайную возлюбленную, в сети раскрыли имя красотки: "Желаю вам счастья"
Гибель мэра Кривого Рога, раскрыто содержание найденных в доме записок: новые подробности и фото
Кроме того, проехать проблематично в Одессу в районе Двух Столбов.
Тех, кто едет в районе автовокзала, также ждет солидная пробка на улице Разумовской.
Не обошлось без заторов возле Дальницкого переезда. Там движение затруднено с двух сторон.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 августа в Одессе температура резко снизится понизится до +18…+23 градусов.
Утренние облака задержатся в Одессе до вечера, а потом рассеятся. С утра будет идти дождь c грозой, который закончится только ближе к вечеру.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Напомним, что транспортный коллапс произошел в Одессе: улицы остаются подтопленными, кадры
Еще Politeka писала, что туристы парализовали движение общественного транспорта в Одессе: кадры безобразия
Также Politeka сообщала, в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"