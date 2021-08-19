Атмосферный фронт захватил Одессу, будет дождливо и прохладно

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В четверг, 19 августа температура резко снизится понизится до +18…+23 градусов.

Утренние облака задержатся в Одессе до вечера, а потом рассеятся. С утра будет идти дождь c грозой, который закончится только ближе к вечеру.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

В тоже время температура воды в Черном море продолжит расти и сегодня составит 25,8 градусов, на 0,2 градуса теплее, чем вчера. Синоптики считают ее самой оптимальной для длительных купаний.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность, ночью и утром местами сильный дождь, грозу. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду, ночью и утром во время грозы шквалы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью – 14-19 °С, днем – ​​22-27 °С.

Из-за дождя на дорогах области ночью и утром видимость составит не больше одного-двух километров.

В пятницу, 20 августа осадки будут маловероятны. Температура воздуха начнет расти. Ночью +18..+22 градуса, днем прогреется до +26+27 градусов. Умеренный ветер будет дуть с севера.

Напомним, что циклон надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

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