Одеську область з новою силою атакувала негода

Стихія пронеслася по багатьох районах, але найбільше дісталося селищу Сарата, що на півдні Одещини. Тут випав великий град, який побив вікна і городи, ураганний вітер зривав дахи будинків і повалив безліч дерев по всьому селищу. В результаті бурі багато будинків опинилися без електрики.

Про пережите розповіли місцеві жителі у Фейсбук-спільноті "Сарата понад усе", передає Politeka.net.

Люди повідомляють про зірвані дахи, знесені стовпи, вирвані горищні люки та ворота.

"Було страшно»,

"Світла немає, води немає, телефонна лінія обірвана, шибки у вікні розбиті, у дворі поламані дерева.. Картина, напевно, у всіх приблизно схожа...»

"Сидимо без світла. З сусідньої будівлі летіла штукатурка і розбиті вікна»,

«У нас теж в під'їзді вирвати рама вікна, розбите скло, зірваний люк на горище, в результаті знесло шифер з будинку. На майданчику другого поверху, біля дверей лежить град»,

"Дерево впало на дах сараю»,

«У мене машина потрапила під град-вся в ямочках»,

«На Лесі Українки у сусідки - пенсіонерки розбиті шибки, в іншої градом порвані сітки на вікнах, у дворі величезний горіх зламаний стихією навпіл...» ,- пишуть в коментарях.

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