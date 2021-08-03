Одеську область з новою силою атакувала негода
Стихія пронеслася по багатьох районах, але найбільше дісталося селищу Сарата, що на півдні Одещини. Тут випав великий град, який побив вікна і городи, ураганний вітер зривав дахи будинків і повалив безліч дерев по всьому селищу. В результаті бурі багато будинків опинилися без електрики.
Про пережите
Люди повідомляють про зірвані дахи, знесені стовпи, вирвані горищні люки та ворота.
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"Було страшно»,
"Світла немає, води немає, телефонна лінія обірвана, шибки у вікні розбиті, у дворі поламані дерева.. Картина, напевно, у всіх приблизно схожа...»
"Сидимо без світла. З сусідньої будівлі летіла штукатурка і розбиті вікна»,
«У нас теж в під'їзді вирвати рама вікна, розбите скло, зірваний люк на горище, в результаті знесло шифер з будинку. На майданчику другого поверху, біля дверей лежить град»,
"Дерево впало на дах сараю»,
«У мене машина потрапила під град-вся в ямочках»,
«На Лесі Українки у сусідки - пенсіонерки розбиті шибки, в іншої градом порвані сітки на вікнах, у дворі величезний горіх зламаний стихією навпіл...» ,- пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що в Одеській області оголошено штормову небезпеку: "Не виходьте на вулицю"
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