Одесскую область с новой силой атаковала непогода

Стихия пронеслась по многим районам, но больше всего досталось поселку Сарата, что на юге Одесчины. Здесь выпал крупный град, который побил окна и огороды, ураганный ветер срывал крыши домов и повалил множество деревьев по всему поселку. В результате бури много домов оказались без электричества.

О пережитом рассказали местные жители в Фейсбук-сообществе «Сарата понад усе», передает Politeka.net.

Люди сообщают о сорванных крышах, снесенных столбах, вырванных чердачных люках и воротах.

«Было страшно»,

«Света нет, воды нет, телефонная линия оборвана, стекла в окне разбиты, во дворе поломанные деревья.. Картина, наверное, у всех приблизительно похожа...»

«Сидим без света. С соседнего здания летела штукатурка и разбитые окна»,

«У нас тоже в подъезде вырвать рама окна, разбито стекло, сорван люк на чердак, в результате снесло шифер с дома. На площадке второго этажа, возле дверей лежит град»,

«Дерево упало на крышу сарая»,

«У меня машина попала под град -вся в ямочках»,

«На Леси Украинки у соседки- пенсионерки разбиты стёкла, у другой градом порваны сетки на окнах, во дворе огромный орех сломан стихией на пополам...», - пишут в комментариях.

Напомним, что в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"

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