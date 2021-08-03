Одесскую область с новой силой атаковала непогода
Стихия пронеслась по многим районам, но больше всего досталось поселку Сарата, что на юге Одесчины. Здесь выпал крупный град, который побил окна и огороды, ураганный ветер срывал крыши домов и повалил множество деревьев по всему поселку. В результате бури много домов оказались без электричества.
О пережитом
Люди сообщают о сорванных крышах, снесенных столбах, вырванных чердачных люках и воротах.
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«Было страшно»,
«Света нет, воды нет, телефонная линия оборвана, стекла в окне разбиты, во дворе поломанные деревья.. Картина, наверное, у всех приблизительно похожа...»
«Сидим без света. С соседнего здания летела штукатурка и разбитые окна»,
«У нас тоже в подъезде вырвать рама окна, разбито стекло, сорван люк на чердак, в результате снесло шифер с дома. На площадке второго этажа, возле дверей лежит град»,
«Дерево упало на крышу сарая»,
«У меня машина попала под град -вся в ямочках»,
«На Леси Украинки у соседки- пенсионерки разбиты стёкла, у другой градом порваны сетки на окнах, во дворе огромный орех сломан стихией на пополам...», - пишут в комментариях.
Напомним, что в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"
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